Появились подробности о ставшей жертвой расправы экс-вагнеровца россиянке

Убитая экс-вагнеровцем жительница Пермского края была сиротой

Жительница города Чусовой Пермского края, с которой расправился экс-вагнеровец Артем Бучин, получивший помилование после участия в спецоперации на Украине, была сиротой. Такие подробности появились у Telegram-канала «Осторожно, новости».

По сведениям издания, лучшая подруга россиянки начала собирать деньги, чтобы ее похоронить. Жительница Пермского края некоторое время проживала в приемной семье, но с новыми родственниками отношения у нее не заладились.

У женщины остался сын, его отцом является Бучин. Знакомые отметили, что сейчас ребенка отдали сестре бывшего бойца ЧВК «Вагнер». Самого военнослужащего пока задержать не удалось. Как пишет 59.ru, сейчас местные жители расклеивают по городу листовки и объединяются, чтобы вместе искать подозреваемого, узнал портал.

Ранее стало известно о жестокой расправе над 28-летней женщиной и ее семилетней дочерью в Пермском крае. В совершении преступления заподозрили Бучина.

В феврале 2023 года он получил 20 лет колонии. Как выяснили следователи, Бучин в 2022-м изнасиловал 23-летнюю медсестру Татьяну Рекутину, а потом ударил ее камнем по голове.

До этого сообщалось, что изнасиловавший пенсионерку в Кировской области бывший вагнеровец вместо срока уехал в зону спецоперации.