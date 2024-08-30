Рыжеволосого хромого начали искать после расправы над россиянкой и ее дочерью

МВД распространило ориентировку на подозреваемого в двойном убийстве в Чусовой

В Пермском крае МВД разослало по отделам полиции ориентировку на рыжеволосого хромого мужчину, подозреваемого в расправе над жительницей Чусовой с семилетней дочерью. Об этом сообщает 59.ru.

Полицейские ищут сожителя жертвы Артема Бучина — ему на вид 25-30 лет, славянской внешности, ростом 170-175 сантиметров, среднего телосложения. Он одет в белую олимпийку, черную жилетку, черные спортивные штаны с поясной сумкой цвета хаки.

Подозреваемый был судим за аналогичное преступление, совершенное им два года назад. Он расправился с медсестрой, на которую напал на улице, увел в заросли, где изнасиловал, а затем забил камнем. Бучина приговорили к 20 годам лишения свободы. В колонии строгого режима он заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и ушел на спецоперацию (СВО). Мужчину помиловали и он вернулся в родной город.

Ранее сообщалось об обнаружении без признаков жизни женщины 1996 года рождения и ее дочери 2017 года рождения в квартире дома. Мотивом расправы могла стать ревность. Соседка рассказала, что несколько дней мужчина ругался с сожительницей и угрожал ей из-за подозрений в измене. Бучин, расправившись с ней и ее дочерью, не тронул своего сына.

