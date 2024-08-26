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15:25, 26 августа 2024Россия

Изнасиловавший пенсионерку экс-вагнеровец вместо срока уехал на СВО

Изнасиловавший пенсионерку под Кировом экс-вагнеровец вместо срока уехал на СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Экс-участник ЧВК «Вагнер» Иван Россомахин, который после возвращения с фронта изнасиловал 85-летнюю пенсионерку в городе Вятские Поляны под Кировом, а после расправился с ней, вместо отбытия реального срока снова уехал в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил адвокатский проект «Травмпункт» в Telegram-канале.

По данным правозащитников, начальник колонии, где 29-летний мужчина должен был отбывать наказание до 2046 года, заявил об освобождении. Он отметил, что Россомахин подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий.

Его доставили в колонию 11 августа, а спустя восемь дней стало известно об отъезде в зону СВО.

Первый срок Россомахин получил в 2020 году. За грабеж и расправу над человеком его приговорили к 14 годам тюрьмы. Там он подписал контракт с ЧВК и в марте 2023 года вернулся на свободу.

Через несколько недель мужчина снова совершил преступление: до смерти избил жительницу Вятских Полян, а затем надругался над телом.

После огласки дела в средствах массовой информации Россомахина приговорили к 23 годам. Помимо этого, по решению суда, он должен выплатить родственникам пожилой женщины 2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Чите вагнеровец избил женщину, указав ей на свое прошлое.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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