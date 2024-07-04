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10:14, 4 июля 2024Россия

Ветеран «Вагнера» избил россиянку в ответ на одну просьбу

В Чите вагнеровец избил женщину, указав ей на свое прошлое

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Чите ветеран ЧВК «Вагнер» избил женщину. Об этом сообщает издание Chita.ru в Telegram.

Россиянка заметила на улице нетрезвого мужчину, который набрасывался на прохожих. Когда он приблизился к женщине, она попросила незнакомца оставить ее в покое. После этого боец набросился на нее. Во время избиения он указывал пальцем на свою футболку с символикой ЧВК.

Пострадавшей удалось сбежать на одном из проезжавших автомобилей. В полиции ее проинформировали, что напавший на нее мужчина имеет боевое, а также тюремное прошлое. Злоумышленника задержали.

Ранее на Урале ветераны «Вагнера» устроили массовую драку со стрельбой. Поводом к выяснению отношений стала девушка, отец которой служил в ЧВК.

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      Алан Босиков
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