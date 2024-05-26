На Урале экс-бойцы «Вагнера» устроили массовую драку со стрельбой из-за девушки

В Челябинске экс-вагнеровцы устроили массовую драку со стрельбой из-за девушки

В Челябинске экс-бойцы ЧВК «Вагнер» устроили массовую драку со стрельбой из-за девушки. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Как выяснило издание, из-за конфликта в уральском городе ввели усиления.

Уточняется, что конфликт начался, когда 18-летняя девушка гуляла со своим 21-летним парнем. Тогда на пути паре повстречался бывший возлюбленный горожанки. Между молодыми людьми произошла стычка — экс-парень избил нынешнего.

Девушка позвонила отцу, который в прошлом служил в ЧВК «Вагнер». Родитель счел нужным вступиться за дочь и позвал ее бывшего на встречу. Туда же он пригласил нескольких своих сослуживцев. Молодой человек также привел друзей. Разговор скоро перерос в массовую драку, победу в которой одержали вагнеровцы.

Однако, когда разборки подходили к завершению, к проигравшей стороне приехало вооруженное травматическими пистолетами подкрепление. Членам ЧВК пришлось ретироваться. К месту прибыли сотрудники полиции.

Правоохранители задержали троих молодых людей, один из них оказался несовершеннолетним. Отмечалось, что после драки нескольким ее участникам потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Крыму завели уголовное дело из-за драки с участием бойцов ЧВК «Медведь».