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06:48, 26 февраля 2024Силовые структуры

В Крыму завели уголовное дело из-за драки с участием бойцов ЧВК «Медведь». Что известно об этой организации?

В Крыму завели уголовное дело из-за драки с участием бойцов ЧВК «Медведь»

Кадр: видео из Telegram-канала «ЧП Симферополь»

Органы МВД по Республике Крым задержали двух зачинщиков драки в кафе поселка Черноморское. Ими оказались бойцы частной военной компании (ЧВК) «Медведь».

После того как в заведении вооруженные автоматами люди избили посетителей, было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Виновным грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Бойцы ЧВК отмечали 23 февраля и поссорились с отдыхающими

25 февраля выяснилось, что между бойцами ЧВК и отдыхающей компанией вспыхнул конфликт. «Медведи» позвали своих сослуживцев, после чего те начали стрелять в воздух, всех посетителей кафе уложили лицами в пол и начали избивать оппонентов. Кадры ЧП опубликовал Telegram-канал «ЧП Симферополь».

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Местная жительница Анастасия рассказала «Газете.ру», что в Черноморском «покрывают» военных, так как те пугают местных жителей. По ее словам, бойцы «Медведей» просили ее удалить видеоролик драки в кафе — хотели разобраться самостоятельно. Однако девушка планирует добиться для них наказания.

Также Анастасия указала, что эта ЧВК пользуется дурной славой у крымчан. По ее словам, бойцы насмерть сбили человека и попытались замять дело. «Они пугают народ. Избили двух мужчин около школы ночью, просто шли двое мужчин, не пьяные, их тоже избили и запугивали, чтобы они забрали заявление и отказались от своих слов», — заявила она.

Практически одновременно с этим появилась информация, будто ЧВК «Медведь» связана с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Советник руководителя региона Олег Крючков опроверг эти слухи. «Это ложь. Подразделения, к которым имеет отношение Крым, все известны», — прокомментировал он и добавил, что указанная ЧВК имеет подчинение «совсем по иной вертикали». Крючков также подчеркнул, что позиция властей Крыма заключается в том, что все виновные должны быть наказаны по закону.

Командир «Медведя» отреагировал на инцидент

Командир ЧВК «Медведь» с позывным «Джедай» отреагировал на инцидент. По его словам, автоматная стрельба с избиением гражданских — «это само по себе провокация».

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«Джедай» добавил, что в условиях возможного появления в Крыму украинских диверсионно-разведывательных групп «"Медведи" вынуждены реагировать на любой чих».

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      Марина Совина
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