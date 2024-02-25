После избиения посетителей бара бойцами ЧВК в Крыму возбудили уголовное дело

После драки в баре в Крыму с участием ЧВК возбудили уголовное дело о хулиганстве

Органы МВД по Республике Крым задержали двух зачинщиков инцидента с избиением посетителей в баре в поселке Черноморское на западе полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Виновным грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее 25 февраля сообщалось, что в крымском поселке Черноморское бойцы частной военной компании (ЧВК) «Медведь» ворвались в кафе с оружием, уложив всех посетителей на пол. Военные пришли в заведение после того, как их вызвали нетрезвые сослуживцы, у которых произошел конфликт с посетителями кафе. Всех находившихся в здании заставили лечь на пол, а пьяные бойцы стали избивать и обзывать людей из компании, с которой у них возник конфликт.