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22:45, 25 февраля 2024Силовые структуры

После избиения посетителей бара бойцами ЧВК в Крыму возбудили уголовное дело

После драки в баре в Крыму с участием ЧВК возбудили уголовное дело о хулиганстве

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Органы МВД по Республике Крым задержали двух зачинщиков инцидента с избиением посетителей в баре в поселке Черноморское на западе полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Виновным грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее 25 февраля сообщалось, что в крымском поселке Черноморское бойцы частной военной компании (ЧВК) «Медведь» ворвались в кафе с оружием, уложив всех посетителей на пол. Военные пришли в заведение после того, как их вызвали нетрезвые сослуживцы, у которых произошел конфликт с посетителями кафе. Всех находившихся в здании заставили лечь на пол, а пьяные бойцы стали избивать и обзывать людей из компании, с которой у них возник конфликт.

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      Марина Совина
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