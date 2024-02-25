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01:29, 25 февраля 2024Россия

Бойцы ЧВК ворвались в кафе для помощи поругавшимся с посетителями сослуживцам

В Крыму бойцы ЧВК «Медведь» пришли в кафе с оружием, уложив посетителей на пол

Кадр: видео из Telegram-канала «ЧП Симферополь»

В крымском поселке Черноморское бойцы частной военной компании (ЧВК) «Медведь» ворвались в кафе с оружием, уложив всех посетителей лицами в пол. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП Симферополь».

Исходя из видеозаписи, военные пришли в заведение после того, как их вызвали нетрезвые сослуживцы, у которых произошел конфликт с другими посетителями кафе. Всех находившихся в здании заставили лечь на пол, а пьяные бойцы стали избивать и обзывать компанию, с которой они поругались.

Ранее стало известно, что Южный окружной военный суд начал повторное рассмотрение уголовного дела в отношении младшего сержанта Вооруженных сил России Игоря Судина после перестрелки с сотрудниками ФСБ в херсонском кафе.

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      Марина Совина
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