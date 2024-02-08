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08:18, 8 февраля 2024Силовые структуры

Оправданного присяжными за перестрелку с сотрудниками ФСБ в кафе осудят снова

«Коммерсантъ»: оправданного в убийстве сотрудников ФСБ военного судят второй раз

Фото: Jan Woitas / dpa / Global Look Press

Южный окружной военный суд начал повторное рассмотрение уголовного дела в отношении младшего сержанта Вооруженных сил России Игоря Судина после перестрелки с сотрудниками ФСБ в херсонском кафе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

33-летнего военного обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия, а также расправе над двумя людьми и покушении на еще одного человека. Первый суд по этому делу прошел с участием присяжных заседателей, четверо из которых решили, что преступления не было. Однако после жалобы прокуратуры и потерпевших кассационная инстанция отменила оправдательный приговор.

По версии военного следствия, все произошло 17 июня 2022 года. Судин вместе с сослуживцем Сергеем Обуховым без разрешения покинул расположение своей воинской части и уехал в Херсон, взяв с собой оружие и патроны. Мужчины выпивали в кафе, куда вечером приехали трое сотрудников ФСБ Якубинский, Бородин и Привалов. Силовики сделали военным замечание из-за лежащего на полу без присмотра автомата, после чего начался конфликт. Через несколько минут словесной перепалки Обухов достал пистолет, несколько раз выстрелил в ноги сотрудникам ФСБ и начал поочередно направлять оружие им в лицо. В этот момент Судин взял автомат и тоже направил его в сторону силовиков.

Якубинский попытался выхватить у второго оружие, завязалась борьба. В этот момент Судин не менее четырех раз выстрелил в Якубинского, а также попал в шею Бородину — впоследствии ему оказали медицинскую помощь. Тем временем Привалов достал пистолет и не менее четырех раз выстрелил в Обухова, после чего Судин открыл огонь по Привалову. В результате перестрелки Якубинский, Обухов и Привалов не выжили.

Ранее в центре Новосибирска группа юношей устроила драку с мужчиной, а затем избила его и погрузила в машину под звуки стрельбы.

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      Олеся Мицкевич
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