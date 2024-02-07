Группа юношей избила россиянина и погрузила его в машину под звуки стрельбы

Массовая драка в центре Новосибирска закончилась стрельбой

В центре Новосибирска группа юношей устроила конфликт с мужчиной, переросший в массовую драку, а затем избила его и погрузила в машину под звуки стрельбы. Об этом сообщает НГС со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел на улице Вокзальная магистраль. Полицейские уже начали проверку по факту произошедшего, уточнили изданию в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Ранее полицейские в Ленинградской области с погоней и стрельбой задержали машину с иностранцем, который нарушил правила дорожного движения. В отношении водителя были составлены протоколы об административных нарушениях, его поместили под арест на 15 суток.

