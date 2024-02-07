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10:51, 7 февраля 2024Силовые структуры

Российские полицейские с погоней и стрельбой задержали машину с иностранцем

В Ленобласти полицейские с погоней и стрельбой задержали нарушителя ПДД

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленинградской области полицейские со стрельбой задержали нарушителя правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел в Тосненском районе Ленобласти на 667-м километре трассы М-10 «Россия». Инспекторы ДПС заметили подозрительное авто и посигналили, попросив водителя остановиться. Однако водитель машины проигнорировал требование, в результате чего началась погоня.

На 670-м километре сотрудникам пришлось применить табельное оружие: сначала выстрелить в воздух, а затем в автомобиль. Отмечается, что никто не пострадал, а водителя остановили. В салоне находились пьяный гражданин одной из стран ближнего зарубежья и его товарищ. Они не состоят на миграционном учете. Иностранцев доставили в отел полиции.

Против водителя составили протоколы об административных нарушениях. Он помещен под арест на 15 суток.

Ранее стало известно, что в Ленобласти полицейские устроили погоню и задержали со стрельбой автомобиль, в котором оказались трое подростков.

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      Екатерина Кашурникова
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