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10:18, 30 января 2024Силовые структуры

Полицейские с погоней и стрельбой задержали машину с российскими подростками

МВД: в Ленобласти полиция задержала с погоней и стрельбой машину с подростками

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Ленинградской области полицейские устроили погоню и задержали со стрельбой автомобиль, в котором оказались трое подростков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Наряд ДПС заметил в Тихвине на улице Карла Маркса автомобиль ВАЗ, у которого были сильно затонированы окна, что является нарушением. Однако водитель проигнорировал требование полицейских остановиться и попытался скрыться. Полиция бросилась его догонять, однако машина, нарушая правила дорожного движения и создавая аварийные ситуации на дороге, уходила от преследователей.

Полицейским пришлось применить табельное оружие — один выстрел в воздух и три прицельных в сторону автомобиля. После этого ВАЗ вылетел на обочину и встал. В его салоне оказались 14-летние школьники: двое мальчиков и девочка.

В результате стрельбы никто из них не пострадал. Их доставили в отдел полиции и вызвали родителей. Хозяйкой машины оказалась мать одного из задержанных. Сын взял автомобиль без спроса, чтобы покататься. Родители привлечены к административной ответственности.

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      Любовь Ширижик
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