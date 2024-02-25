В Крыму прокомментировали данные о связи ЧВК «Медведи» с главой региона

Советник главы Крыма опроверг информацию о связи ЧВК «Медведи» с Аксеновым

Информация о том, что частная военная компания (ЧВК) «Медведи» связана с главой Крыма Сергеем Аксеновым, не соответствует действительности. Опровержение распространившихся в сети данных опубликовал советник руководителя региона Олег Крючков в Telegram.

«Это ложь. Подразделения, к которым имеет отношение Крым, все известны», — прокомментировал он и добавил, что указанная ЧВК имеет подчинение «совсем по иной вертикали». Крючков также подчеркнул, что позиция властей Крыма заключается в том, что все виновные должны быть наказаны по закону.

Ранее стало известно, что в крымском поселке Черноморское бойцы ЧВК «Медведи» ворвались в кафе с оружием, уложив всех посетителей лицами в пол. Военные пришли в заведение после того, как их вызвали нетрезвые сослуживцы.