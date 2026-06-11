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15:09, 11 июня 2026Мир

Ким Чен Ын поздравил Путина

ЦТАК: Ким Чен Ын отправил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA / Reuters

Глава КНДР Ким Чен Ын направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравление с Днем России. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Председатель Государственных дел КНДР товарищ Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации товарищу Владимиру Владимировичу Путину по случаю Дня России», — отмечается в сообщении агентства.

Дополнительно сообщается, что Ким Чен Ын передал поздравление президенту России через посла КНДР в РФ Син Хон Чхоля.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина на День России запланированы традиционные мероприятия.

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