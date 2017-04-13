Умер финский электронщик Ø

Финский электронный музыкант Мика Вайнио скончался в возрасте 53 лет. Об этом в четверг, 13 апреля, со ссылкой на представителей исполнителя, сообщает портал Rumba.

Вайнио был одним из основателей экспериментальной группы Pan Sonic. Коллектив трижды приезжал в Россию в период с 1994 по 2009 годы.

Из всех участников команды у Мики Вайнио сложилась наиболее успешная сольная карьера. Он получил известность под псевдонимом Ø.

Под именем VVV музыкант также сотрудничал с лидером группы Suicide Аланом Вегой, который умер в 2016 году.