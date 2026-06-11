Шенбах: Неуважение мнения РФ об архитектуре безопасности привело к конфликту на Украине

Неуважение мнения России об архитектуре безопасности привело к конфликту на Украине. В этом НАТО обвинил бывший командующий Военно-морскими силами (ВМС) Германии Кай-Ахим Шенбах в интервью Berliner Zeitung.

«Несоблюдение права Российской Федерации на собственное видение архитектуры безопасности на западной границе способствовало четырехлетней войне на Украине. Речь шла об уважении, а не о принятии российской точки зрения», — подчеркнул он.

По его словам, интенсивные переговоры, проведенные задолго до начала конфликта, при поддержке обновленного Совета НАТО — Россия и признанных на международном уровне дипломатов и членов правительств, могли бы открыть выход из этой ситуации, однако этого сделано не было. Шенбах подчеркнул, что эта возможность была упущена.

Ранее сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что правительство страны намеренно обостряет отношения с Россией, чтобы отвлечь внимание от провалов государства, включая расследование взрывов на газопроводах «Северный поток».