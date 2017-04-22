Умерла автор безголовых скульптур Магдалена Абаканович

В Варшаве скончалась польский скульптор и художница Магдалена Абаканович. Об этом сообщил ее муж Ян Космовски, пишет The New York Times.

Художнице было 86 лет. Она умерла после продолжительной болезни.

К наиболее известным работам скульптора относятся фигурные группы «Человеческие спины», «Пять фигур», «Неопознанные» и «Катарсис».

Отличительной особенностью творчества Абаканович было то, что для создания скульптур она использовала текстиль. Изваяния из волокна, в частности сизаля, получили название «абаканы» по фамилии художницы. Изготовленные ею статуи чаще всего антропоморфны, однако у скульптур, изображающих подобие людей, нет головы и рук, также неясна их половая принадлежность.

Магдалена Абаканович — лауреат главной премии Фонда культуры 2001 года. Ее произведения находятся, к примеру, в Музее Людвига в Кельне и Национальном музее в Мадриде, но чаще всего представляют собой уличные композиции в различных городах.