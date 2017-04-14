Вдова Евтушенко попросила поддержать последний проект поэта

Вдова русского поэта Евгения Евтушенко Мария попросила поклонников исполнить последнюю волю литератора и посетить московские концерты. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает ТАСС.

Речь идет об июньских выступлениях, которые были запланированы как юбилейные. 18 июля Евтушенко исполнилось бы 85 лет.

«Прошу помощи и поддержи у читателей, без публики этот проект не состоится. Поддержите нас в память о Евгении Александровиче», — обратилась к поклонникам поэта Мария Евтушенко.

По ее словам, у литератора было две предсмертные воли. Вторая — быть похороненным на Переделкинском кладбищем рядом с могилой поэта Бориса Пастернака — была исполнена 11 апреля.

Творческие вечера, которые Евтушенко собирался провести в Москве, пройдут при участии таких артистов, как Сергей Безруков, Максим Аверин, Сергей Шакуров, Дмитрий Харатьян, певица Валерия, Анжелика Варум и Хор Турецкого. Как отметил продюсер Сергей Винников, на концертах прозвучит голос поэта.

Евгений Евтушенко умер 1 апреля от остановки сердца в США, где проживал с 1991 года. Литератору было 84 года.