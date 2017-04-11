Евтушенко похоронили рядом с Пастернаком

Русского поэта Евгения Евтушенко предали земле на кладбище в писательском поселке Переделкино. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает сетевое издание m24.ru.

Согласно последней воле поэта, Евтушенко похоронили рядом с могилой поэта и писателя Бориса Пастернака. На прощальной церемонии присутствовали только родные и близкие.

Ранее во вторник в московском Центральном доме литератора гражданская панихида по Евтушенко. Церемонию посетили, в частности, министр обороны России Сергей Шойгу, министр культуры Владимир Мединский, глава Роспечати Михаил Сеславинский, первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко и президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

Панихиду вел чрезвычайный и полномочный посол, член комиссии России по делам ЮНЕСКО и заслуженный деятель искусств Евгений Сидоров.

До этого церемония прощания прошла в американском городе Талса, штат Оклахома.

Евгений Евтушенко умер 1 апреля от остановки сердца в США, где проживал с 1991 года. За день до этого его госпитализировали. Поэту было 84 года.