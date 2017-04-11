В Москве началась гражданская панихида по Евтушенко

В столичном Центральном доме литераторов во вторник, 11 апреля, проходит церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко, сообщает сетевое издание m24.ru.

Одними из первых проститься с умершим пришли министр обороны Сергей Шойгу и глава Роспечати Михаил Сеславинский, передает kp.ru. Чуть позже прибыл заместитель мэра Москвы Леонид Печатников.

У лестницы на второй этаж установлен портрет поэта, а также большой плакат, на котором написано: «Он страстно хотел прожить еще 20 лет, утверждая, что планов и желания хватит. У жизни не хватило дыхания». Люди приносят к плакату цветы. Сцена в зале, на которой находится гроб, уставлена венками.

Евтушенко будет похоронен на Переделкинском кладбище рядом с могилой писателя Бориса Пастернака.

10 апреля в храме Святого князя Игоря Черниговского в поселке Переделкино прошло отпевание поэта, сообщает телеканал «360».

1 апреля Евтушенко скончался от остановки сердца в США, где проживал с 1991 года. За день до этого его госпитализировали. Поэту было 84 года.

