В США прошла церемония прощания с Евтушенко

Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко завершилась в американском городе Талса, штат Оклахома. Об этом друг литератора, писатель Михаил Моргулис сообщил РИА Новости в четверг, 6 апреля.

«Атмосфера была замечательная, все было очень трогательно, многие плакали. Сыновья Евгения Александровича Саша и Женя читали его стихи: один исполнял их по-русски, другой переводил на английский», — заявил Моргулис. По его словам, проститься с Евтушенко пришли около 600 человек, в том числе генеральный консул России в Хьюстоне (штат Техас) Александр Захаров.

Участникам церемонии показали видеозапись песни в исполнении музыканта Сергея Никитина на стих Евтушенко «Со мной вот что происходит» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова.

5 апреля вдова поэта Мария объявила, что в 2017 году будет выпущен последний роман автора, «Берингов тоннель», над которым тот работал перед смертью.

Евтушенко скончался в США 1 апреля от остановки сердца во сне, на следующий день после госпитализации. Ему было 84 года. По словам Моргулиса, автор страдал от рака в необратимой форме. В Соединенных Штатах поэт проживал с 1991 года. Евтушенко просил похоронить его в Переделкино неподалеку от могилы Бориса Пастернака.

Похороны пройдут 12 апреля.