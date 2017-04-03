Названа дата похорон Евтушенко

Похороны Евгения Евтушенко в России перенесены на 12 апреля. Об этом ТАСС сообщил друг семьи поэта Михаил Моргулис.

По его словам, изначально похороны были запланированы на 9 апреля, но так как в этот день будет праздноваться Вербное воскресенье, то было решено отложить прощание с поэтом и похороны еще на три дня.

Моргулис уточнил, что гражданская панихида пройдет в Москве в Доме литераторов, а похоронен Евтушенко будет, как и планировалось, в подмосковном Переделкино.

В США прощание с Евтушенко будет организовано в ближайшую среду, 5 апреля. Отпевание пройдет в межконфессиональной церкви Университета города Талса, штат Оклахома, где соберутся друзья и близкие поэта. Кроме того, отдельная церемония прощания с Евтушенко запланирована в этот день и в здании самого университета, где поэт преподавал с 1992 года.

Евтушенко скончался в США 1 апреля от остановки сердца во сне, на следующий день после госпитализации. Ему было 84 года. Поэт просил похоронить его в Переделкино неподалеку от могилы Бориса Пастернака.

Моргулис ранее рассказал, что у Евтушенко был рак в необратимой форме. Его сын Евгений сообщил, что впервые онкологический диагноз отцу поставили около шести лет назад. Тогда ему сделали операцию, однако недавно болезнь вернулась. Врачи диагностировали последнюю, четвертую стадию рака.