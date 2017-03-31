Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в тяжелом состоянии

Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на супругу 83-летнего литератора Марию Новикову.

«Евгений Александрович госпитализирован в тяжелом состоянии, о подробностях говорить пока не могу. Могу только сказать, что это не плановое обследование», — сказала она.

Евтушенко родился 18 июля 1933 года. Свое первое стихотворение он опубликовал в 1949 году. Три года спустя вышла его первая книга «Разведчики грядущего». Тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1960-е годы вместе с другими поэтами выступал на поэтических вечерах в Политехническом музее, которые стали одним из символов эпохи оттепели. С 1991 года проживает в США.