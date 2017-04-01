Путин выразил соболезнования родным и близким Евтушенко

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования вдове, родным и близким поэта Евгения Евтушенко. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Евтушенко был великим поэтом, его наследие является составной частью российской культуры», — отметил Песков.

Евтушенко был госпитализирован в США 31 марта и умер на следующий день, 1 апреля, от остановки сердца.

Поэт просил похоронить его в поселке Переделкино под Москвой неподалеку от могилы Бориса Пастернака.

18 июля Евтушенко должно было исполниться 85 лет. В связи с юбилеем был запланирован гастрольный тур литератора по городам России, Белоруссии и Казахстана.

Свое первое стихотворение Евтушенко опубликовал в 1949 году. Три года спустя вышла его первая книга «Разведчики грядущего». Тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1960-е вместе с другими поэтами он выступал на поэтических вечерах в Политехническом музее, ставших одним из символов эпохи оттепели. С 1991 года Евтушенко проживал в США, но часто приезжал в Россию.