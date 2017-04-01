Оглашена последняя воля Евтушенко

Поэт Евгений Евтушенко, скончавшийся 1 апреля в США, просил похоронить его в подмосковном поселке Переделкино рядом с Борисом Пастернаком. Последнюю волю литератора огласил генеральный продюсер юбилейного фестиваля Евтушенко Сергей Винников, сообщает ТАСС.

«Сергей, я нахожусь в очень тяжелом состоянии в клинике, врачи прогнозируют мой скорый уход, — передает Винников слова поэта. — Я извиняюсь перед вами, что очень сильно вас подвел. Но при этом я очень прошу вас о том, чтобы запланированные нами совместно проекты — вечер в Большом зале Консерватории и спектакль в Кремлевском дворце состоялись и без меня. Обещайте мне это. Я буду умирать со спокойной душой».

«И еще я прошу передать мою просьбу о решении вопроса о моем захоронении в России в Переделкино недалеко от могилы Пастернака», — добавил он.

Этот разговор между Евтушенко, госпитализированным 31 марта, и Винниковым состоялся 29 марта.

18 июля поэт должен был отметить 85-летие. В связи с этим он планировал провести гастрольный тур по городам России, Белоруссии и Казахстана. Местом основных мероприятий должны были стать главные сценические площадки Москвы — Концертный зал имени П.И. Чайковского, Большой зал Московской консерватории и Государственный Кремлевский дворец.