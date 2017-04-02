Стала известна возможная дата похорон Евтушенко

Поэт Евгений Евтушенко будет похоронен 7 или 8 апреля. Об этом его помощник рассказал «Интерфаксу».

«Сначала церемония прощания состоится в США, затем в Москве. Ориентировочно 7 или 8 апреля. Похоронят Евгения Александровича, как он завещал, в Переделкино», — заявил он.

В то же время друг поэта и его издатель Валерий Краснопольский сообщил ТАСС, что церемония прощания может пройти в московском Центральном Доме литераторов. «Дата пока не известна, зависит от того, когда его перевезут из Америки. Этим вопросом сейчас занимается посольство России в США, думаю, в понедельник все прояснится», — отметил он.

«Интерфакс» со ссылкой на собственные источники пишет, что Переделкинское кладбище давно закрыто для новых захоронений, но возможны исключения. Как отмечается, Переделкино — территория Москвы, поэтому вопрос будет рассматривать мэрия города при наличии обращения от родных поэта.

Евтушенко умер в США 1 апреля от остановки сердца во сне, на следующий день после госпитализации. Ему было 84 года. Поэт просил похоронить его в подмосковном Переделкино неподалеку от могилы Бориса Пастернака.

Друг поэта Михаил Моргулис рассказал, что у Евтушенко был рак в необратимой форме. Его сын Евгений сообщил, что впервые онкологический диагноз отцу поставили около шести лет назад. Тогда ему сделали операцию, однако недавно болезнь вернулась. Врачи диагностировали последнюю, четвертую стадию рака.