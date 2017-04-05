Последний роман Евтушенко издадут в 2017 году

Роман Евгения Евтушенко «Берингов тоннель», над которым поэт и писатель работал перед смертью, будет издан в 2017 году. Об этом вдова автора Мария Евтушенко заявила в интервью ТАСС, опубликованном в среду, 5 апреля.

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«Это не традиционный роман, это новеллы, его воспоминания о военном детстве, поездках в Америку, разных событиях жизни. В то же время главным действующим лицом является не он, хотя основа романа — собственный опыт Евгения Александровича», — объяснила она.

Название произведения связано с историей прапрапрадеда Евтушенко, который был сослан в Сибирь за то, что организовал бунт крестьян против помещиков. Он добрался до Аляски и задумал провести до нее тоннель из России под Беринговым проливом.

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«Евгений Александрович подхватил эту идею, поскольку Россия и Америка уже и так связаны — и не только исторически, но и культурно. Мир должен быть соединен, говорил он, так как разъединение и война — это неправильно», — подчеркнула Евтушенко. Она отметила, что все главы романа практически закончены.

1 апреля Евтушенко скончался в США от остановки сердца, на следующий день после госпитализации. Ему было 84 года. В Соединенных Штатах он проживал с 1991 года. Поэт просил похоронить его в Переделкино неподалеку от могилы Бориса Пастернака. По словам его друга Михаила Моргулиса, автор страдал от рака в необратимой форме.

Похороны поэта пройдут 12 апреля.