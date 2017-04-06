Власти Москвы исполнят последнюю волю Евтушенко

Власти Москвы согласились исполнить последнюю волю поэта Евгения Евтушенко — его похоронят на кладбище в поселке Переделкино. Об этом руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил ТАСС в четверг, 6 апреля.

«Письмо от родственников мы получили вчера. Вопрос решен положительно», — отметил Немерюк.

Ранее в четверг сообщалось, что в американском городе Талса прошла церемония прощания с поэтом. На нее пришли около 600 человек, в том числе генеральный консул России в Хьюстоне (штат Техас) Александр Захаров.

Похороны поэта пройдут 12 апреля.

1 апреля Евтушенко скончался от остановки сердца в США, где проживал с 1991 года. За день до этого его госпитализировали. Ему было 84 года. Поэт просил похоронить его в Переделкине неподалеку от могилы Бориса Пастернака.