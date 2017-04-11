В Москве простились с Евгением Евтушенко

В московском Центральном доме литератора завершилась церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 11 апреля.

Попрощаться с литератором пришли, например, Сергей Шойгу, Михаил Сеславинский, Леонид Печатников.

Панихиду провел чрезвычайный и полномочный посол, член комиссии России по делам ЮНЕСКО, заслуженный деятель искусств и профессор Литературного института имени Горького Евгений Сидоров.

Кортеж с гробом поэта направился в Переделкино, где Евтушенко предадут земле. По завещанию литератора, его похоронят рядом с могилой Бориса Пастернака, на отпевании будут присутствовать только семья и близкие друзья поэта.

6 апреля церемония прощания с поэтом прошла в американском городе Талса. На нее пришли около 600 человек, в том числе генеральный консул России в Хьюстоне (штат Техас) Александр Захаров.

5 апреля вдова поэта Мария Евтушенко рассказала, что в 2017 году будет выпущен последний роман автора, «Берингов тоннель», над которым тот работал перед смертью.

Евтушенко скончался в США 1 апреля от остановки сердца во сне, на следующий день после госпитализации. Ему было 84 года. В Соединенных Штатах поэт проживал с 1991 года.