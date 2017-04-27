Умер литературовед Федор Капица

Литературовед и фольклорист Федор Капица скончался в Москве в возрасте 66 лет. Об этом пресс-секретарь президента Российской академии наук Светлана Попова сообщила «Интерфаксу» в четверг, 27 апреля.

По словам Поповой, причиной смерти стала продолжительная болезнь легких.

Капица родился 17 августа 1950 года в Москве. Являлся ведущим научным сотрудником отделов фольклора и древнеславянской литературы Института мировой литературы имени Горького РАН. С 2002 года Капица работал заведующим отделом новостей журнала «В мире науки». В 2011 году получил президентскую премию «Открытая книга России» в номинации «Ученый».

Как сообщает телеканал «360», у Федора Капицы осталось два внука, которые продолжают научную династию, основанную их знаменитым предком — Петром Капицей.

Федор Капицы — сын ученого-физика, популяризатора науки Сергея Капицы, внук лауреата Нобелевской премии по физике 1978 года Петра Капицы.