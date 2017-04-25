Умерла народный художник России Александра Сайкина‍

В Нижнем Новгороде скончалась народный художник России Александра Сайкина‍. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает «Комсомольская правда в Нижнем Новгороде».

Сайкина умерла в возрасте 92 лет. Причина смерти не уточняется.

Прощание с художницей пройдет 27 апреля.

Александра Сайкина‍ — лауреат премии Нижнего Новгорода, член Союза художников России. Ее картины находятся в собраниях Нижегородского, Рязанского, Южносахалинского и Чувашского художественных музеев, а также в частных коллекциях.

17 апреля в Москве в возрасте 69 лет скончался российский и советский художник Владимир Петров-Гладкий.