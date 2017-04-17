Умер российский художник Владимир Петров-Гладкий

Российский и советский художник Владимир Петров-Гладкий скончался 16 апреля в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили его родственники в понедельник, 17 апреля.

Художнику было 69 лет.

Петров-Гладкий родился 1 апреля 1948 года в Москве. Впервые его работы были выставлены в 1968 году.

Произведения Петрова-Гладкого демонстрировались в Швейцарии, Италии, Франции, Бельгии, Австрии, России и США. Работы художника находятся в галереях и частных коллекциях по всему миру, в том числе в Музее фантастического искусства Вены, в Музее современного искусства в Джерси-Сити (США), а также в расположенной в Нью-Джерси коллекции нонконформистского искусства из Советского Союза, которую собрали супруги Нортон и Нэнси Додж.

Петров-Гладкий был членом Творческого союза художников России.