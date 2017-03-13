Умер работавший над «Иронией судьбы» и «Служебным романом» художник

Народный художник России, кинодекоратор Александр Борисов скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Российской академии художеств.

«Борисов — патриарх отечественной кинематографии. Он принадлежал к тем редким мастерам, для которых работа художника в кино — не просто профессия, а призвание», — говорится в сообщении.

Причина смерти не называется. Прощальная церемония с Борисовым пройдет 14 марта в Большом траурном зале Центральной клинической больницы. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Борисов сотрудничал с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Эльдар Рязанов, Сергей Соловьев и Александр Довженко. В качестве кинодекоратора он работал, в том числе, над фильмами «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Тридцать три», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Старые клячи», «Поэма о море», «Жестокий романс», «Забытая мелодия для флейты», «Егор Булычев», «Станционный смотритель» и «Сто дней после детства».

Борисов — лауреат Государственной премии СССР, премии Международного кинофестиваля в Венеции, премии «Ника». Последние 40 лет он возглавлял мастерскую художника-постановщика на художественном факультете Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова.