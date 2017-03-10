Названа возможная причина смерти Джейн Остин

Английская писательница начала XVIII века Джейн Остин могла умереть от отравления мышьяком. К такому мнению пришли литературоведы Британской библиотеки, передает BBC News.

Эксперты заявили, что зрение Остин к концу жизни существенно ухудшилось. Это удалось установить по трем парам очков писательницы, хранящихся в библиотеке. Они были исследованы с помощью диоптриметра — прибора, определяющего оптическую силу линз.

«Есть предположение, что она случайно могла отравиться таким тяжелым металлом, как мышьяк. Мы знаем, что отравление мышьяком может вызывать катаракту», — отметила куратор Британской библиотеки Сандра Таппен.

По словам литературоведов, страдающая ревматизмом Остин также могла принимать лекарства, в состав которых входил мышьяк. Тяжелый металл, утверждают эксперты, предположительно стал главным фактором, приведшим к смерти писательницы.

Джейн Остин родилась в декабре 1775 года. Она известна по таким романам, как «Гордость и предубеждение», «Эмма», «Доводы рассудка», и «Мэнсфилд-парк». Писательница скончалась в 1817 году, ей был 41 год.