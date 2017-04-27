Умер художник Александр Шуриц

В Новосибирске скончался художник Александр Шуриц. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает «Комсомольская правда в Новосибирске».

Живописцу было 72 года. Причина смерти не уточняется.

В 2003 году художник был награжден Серебряной медалью Академии художеств за произведения, представленные на выставке «Моя Сибирь».

Шуриц — член Союза художников России. Он родился в Биробиджане, окончил Московскую художественно-промышленную академию имени Строганова. С 1969 года работал в Новосибирске.

Произведения Александра (при рождении — Исаак) Шурица находятся в Новосибирском государственном художественном музее, Новосибирском государственном краеведческом музее, художественных музеях и галереях Биробиджана, Новокузнецка, Владивостока, частных коллекциях в Англии, Бельгии, Германии, Голландии, Израиля, Италии, России, США, Франции, Южной Корее и Японии.