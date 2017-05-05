Умер актер из сериалов «Штрафбат» и «Солдаты»

Актер Сергей Фетисов скончался 3 мая в Орле в возрасте 64 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Орловской области.

Смерть актера была вызвана продолжительной болезнью. Орловские власти пообещали взять на себя все расходы, связанные с похоронами Фетисова.

Сергей Фетисов был заслуженным артистом России. Он родился в Орле в 1952 году. На протяжении 23 лет играл в местном муниципальном театре «Русский стиль».

Среди ролей актера в кино и на телевидении такие проекты, как фильмы «Рассказы», «Копейка» и «Иуда», сериалы «Штрафбат», «Солдаты», «Ермак» и «Виола Тараканова».