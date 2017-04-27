Болливудский актер Винод Кханна умер от рака мочевого пузыря

Индийский актер и политик Винод Кханна скончался в Мумбаи. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает телеканал NDTV.

Кханна умер в одной из больниц в результате болезни: 70-летний артист страдал от рака мочевого пузыря. Отмечается, что актер был госпитализирован 31 марта.

В фильмографии Винода Кханны около 140 фильмов на языке хинди, в том числе «Влюбленные», «Бесстрашный», «Странная любовь», «Одержимые любовью» и «Неписаный закон».

Помимо прочего, артист занимал пост младшего министра культуры и туризма Индии, министра иностранных дел, а также был членом индийского парламента.

Винод Кханна — лауреат старейшей и наиболее престижной болливудской кинопремии Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Ловкость рук», награды Stardust Awards в категории «Ролевая модель года» и приза Zee Cine Award за пожизненные достижения.