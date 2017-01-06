Ветеран Болливуда умер от сердечного приступа

Индийский актер Ом Пури умер в возрасте 66 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает Hindustan Times.

Звезда Болливуда был найден мертвым в своем доме в Мумбаи. Ряд индийских политиков, в том числе премьер-министр страны Наренда Моди, выразили соболезнования в связи с кончиной актера.

Ом Пури снимался в индийском кино с 1975 года. Среди наиболее известных картин с его участием «Танцор диско», «С любимой под венец», «Пряности и страсти». Актер был награжден национальной премией «Серебряный лотус», премией BAFTA. Пури был удостоен звания офицера ордена Британской империи и кавалер Падма Шри — одной из высших государственных наград страны.