Умерла актриса и бывшая жена Годара Анна Вяземски

Французская актриса и писательница Анна Вяземски скончалась от последствий онкологического заболевания. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает Le Figaro.

«Анна умерла этим утром. Она была очень больна», — рассказал агентству AFP ее брат Пьер.

Вяземски было 70 лет.

Актриса была женой режиссера французской новой волны Жана-Люка Годара до 1979 года. Она снялась в таких фильмах кинематографиста, как «Китаянка», «Уик-энд», «Один плюс один», «Ветер с востока», «Битва в Италии», «Владимир и Роза» и «Все в порядке».

Она также исполнила роли в картинах режиссеров Робера Брессона, Пьера Паоло Пазолини и Филипп Гаррель.

Анна Вяземски также прославилась как писательница. В ее библиографии книги «Высокие девушки», «Горстка людей» и «На все четыре стороны света».