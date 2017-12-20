Умерла озвучившая Дафну из «Скуби-Ду» актриса

Актриса Хезер Норт, озвучившая рыжеволосую Дафну Блейк, одного из главных персонажей мультсериала «Скуби-Ду, где ты!», скончалась в Лос-Анджелесе. Об этом ее подруга Джоди Манн сообщила The Hollywood Reporter.

Норт был 71 год. По словам Манн, перед смертью артистка долгое время боролась с болезнью. Она скончалась 30 ноября, но ее близкие решили придать это огласке только сейчас.

Актриса впервые озвучила Дафну в 1970 году во втором сезоне «Скуби-Ду, где ты!» Она также участвовала в создании полнометражных мультфильмов франшизы и видеоиграх по вселенной «Скуби-Ду».

Помимо этого, Норт снималась в таких сериалах, как «Дни нашей жизни», «Зеленые просторы», «Любовь по-американски» и «Железная сторона», а также в кинолентах «Босой руководитель» и «Я люблю мою... жену».