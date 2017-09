Умер получивший «Оскар» режиссер Мюррэй Лернер

Американский режиссер-документалист Мюррэй Лернер скончался в Нью-Йорке на 91-м году жизни. Причиной смерти стала острая почечная недостаточность. Перед кончиной он три месяца боролся с болезнью, сообщает Variety.

Лернер получил премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм» за ленту 1981 года «От Мао до Моцарта: Исаак Стэрн в Китае». Картина посвящена путешествию в Китай скрипача Исаака Стэрна, одного из всемирно известных академических музыкантов XX века.

Режиссер также снял фильм «Фестиваль», в котором присутствуют кадры с первого концерта Боба Дилана, где тот сыграл на электрогитаре. Лента также включает в себя концертные съемки певицы Джоан Баэз, группы Peter, Paul And Mary, шотландского музыканта Донована и кантри-певца Джонни Кэша.

В других картинах Лернер снимал, в частности, выступления Джими Хендрикса, Майлса Дейвиса, The Who, The Doors и Jethro Tull.