Умер исполнивший главную роль в «Не бойся, я с тобой!» актер Кантемиров

Актер Мухтарбек Кантемиров, сыгравший одну из главных ролей в фильме Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой!», скончался в возрасте 83 лет. Об этом пишет портал Stunt-info в четверг, 31 августа.

«Мухтарбек был единственным актером, который в жизни умел обращаться с ножами, шашками и кнутом столь же мастерски, как и в кино», — говорится в сообщении.

Кончину артиста в Facebook прокомментировала актриса Яна Никитина, с которой Кантемиров снялся в ленте 2011 года «Не бойся, я с тобой! 1919», сиквеле оригинальной картины, вышедшей в 1981-м.

Кантемиров также сыграл в таких фильмах, как «Заложник», «Русь изначальная», «Сказание о храбром Хочбаре» и «Марш-бросок». Помимо этого он работал художественным руководителем основанного им московского конного театра «Каскадер». Отец артиста Али-Бек Кантемиров — родоначальник знаменитой династии цирковых наездников, создавший первый в России конный цирк «Джигиты Осетии».