Путин охарактеризовал отношения России с одной страной ЕАЭС

Путин: Отношения России и Казахстана динамично развиваются

Отношения России и Казахстана динамично развиваются и находятся на подъеме. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Образцом конструктивного взаимодействия служит наша совместная работа в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС и ООН, в Каспийской пятерке в формате Россия — Центральная Азия», — рассказал президент.

Он отметил, что подготовлен на подписание солидный пакет соглашений по сотрудничеству между правительствами и ведомствами республик.

Путин прибыл в Казахстан 27 мая. Церемонию встречи президента России и Токаева в Астане открыли пролетом истребителей.