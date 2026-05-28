Путин охарактеризовал отношения России с одной страной ЕАЭС

Отношения России и Казахстана динамично развиваются и находятся на подъеме. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
«Образцом конструктивного взаимодействия служит наша совместная работа в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС и ООН, в Каспийской пятерке в формате Россия — Центральная Азия», — рассказал президент.
Он отметил, что подготовлен на подписание солидный пакет соглашений по сотрудничеству между правительствами и ведомствами республик.
Путин прибыл в Казахстан 27 мая. Церемонию встречи президента России и Токаева в Астане открыли пролетом истребителей.