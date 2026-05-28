США назвали ложью слова Каллас о закрытии посольства в Киеве

В посольстве США опровергли информацию Каллас о смене режима работы в Киеве

Американское дипломатическое представительство в Киеве продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщили в посольстве США в социальной сети X, комментируя заявление верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, объявившей о закрытии американского посольства на фоне предупреждений России.

«В нашей работе нет никаких изменений, и любые сообщения об обратном являются ложными. Для Госдепартамента безопасность американцев имеет первостепенное значение», — подчеркнули в дипмиссии. В посольстве добавили, что американцам не следует ездить на Украину из-за вооруженного конфликта.

Ранее Каллас заявила, что после предупреждения России об ударах диппредставительства всех стран остались в Киеве, кроме посольства США. «Все европейцы остались, США ушли», — подчеркнула глава европейской дипломатии.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Жителям украинской столицы в МИД рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.