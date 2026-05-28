Россиянин голыми руками поймал FPV-дрон в Запорожской области

Российский боец голыми руками поймал украинский FPV-дрон в Запорожской области. Об этом стало известно РИА Новости.

Военный с позывным Агат из отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» разъяснил, что вражеский дрон на высокой скорости приближался к российским позициям. Агат отметил, что перед самым подлетом FPV-дрон неожиданно снизил скорость. Этим и воспользовался один из солдат.

Беспилотник не сдетонировал, а произошедшее стало неожиданностью даже для самих военных. Как утверждает Агат, военнослужащие были удивлены тем, что такую атаку вообще удалось остановить вручную.

До этого сообщалось, что раненый российский боец в ходе эвакуации из зоны боевых действий не смог сбить дрон Вооруженных сил Украины с помощью стрелкового оружия, но уничтожил его броском запасного колеса от багги. Дрон тогда разорвался в воздухе, поэтому никто из группы эвакуации не пострадал.