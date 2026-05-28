Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:55, 28 мая 2026Россия

Российский боец голыми руками поймал украинский FPV-дрон

Россиянин голыми руками поймал FPV-дрон в Запорожской области
Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский боец голыми руками поймал украинский FPV-дрон в Запорожской области. Об этом стало известно РИА Новости.

Военный с позывным Агат из отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» разъяснил, что вражеский дрон на высокой скорости приближался к российским позициям. Агат отметил, что перед самым подлетом FPV-дрон неожиданно снизил скорость. Этим и воспользовался один из солдат.

Беспилотник не сдетонировал, а произошедшее стало неожиданностью даже для самих военных. Как утверждает Агат, военнослужащие были удивлены тем, что такую атаку вообще удалось остановить вручную.

До этого сообщалось, что раненый российский боец в ходе эвакуации из зоны боевых действий не смог сбить дрон Вооруженных сил Украины с помощью стрелкового оружия, но уничтожил его броском запасного колеса от багги. Дрон тогда разорвался в воздухе, поэтому никто из группы эвакуации не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского объяснили слова об отъезде посольства США из Киева

    Организаторов ЧМ-2026 вызвали в прокуратуру

    Стала известна причина смерти российского школьника в день последнего звонка

    Российского школьника заподозрили в совершении теракта на железной дороге

    Токаев раскрыл свою роль в создании документа о союзничестве Казахстана и России

    Токаев поблагодарил Путина за статью

    Пользователей Windows на полгода оставили без обновлений

    Gucci станет спонсором одной из команд «Формулы-1»

    С бывшего вице-мэра российского города взыскали сотни миллионов рублей

    Раскрыта цена самого дорогого загородного дома в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok