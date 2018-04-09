Названа причина смерти актрисы Волчковой

Ведущая актриса Московского театра «Школа современной пьесы» Анжелика Волчкова умерла от онкологического заболевания. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщает kp.ru.

У заслуженной артистки России диагностировали рак желудка в 2016 году. Она просила врачей не разглашать диагноз.

Волчкова скончалась в возрасте 47 лет в ночь на воскресенье, 8 апреля.

Анжелика Волчкова снималась в таких сериалах, как «Возвращение Мухтара», «Громовы», «Любить нельзя забыть», «Лондонград».

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