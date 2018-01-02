Умерла актриса Татьяна Майорова

В Вильнюсе в возрасте 76 лет после продолжительной болезни ушла из жизни российская и литовская актриса Татьяна Майорова. Об этом сообщает сайт Русского драматического театра Литвы.

Как сообщается, Майорова умерла 30 декабря. Из почти 40 ролей, созданных в Русском драмтеатре республики, самыми яркими в биографии актрисы были роли Серафимы («Бег» М.Булгакова), Жени («Валентин и Валентина» М.Рощина), Ирины («С любимыми не расставайтесь» А.Володина), Наташи Голубевой («Наедине со всеми» А.Гельмана) и многие другие.

Прощание с Татьяной Майоровой состоится 3 января, похороны — 4 января на Вильнюсском кладбище Карвелишкес.

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