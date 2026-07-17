Хосеп Гвардиола заявил о нежелании возвращаться к тренерской работе

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в настоящее время не намерен возвращаться к работе. Его слова приводит Sky Sports.

«Ментально я ни в чем не нуждаюсь. Я начал тренировать в 37 лет, вся моя жизнь была связана с футболом. Теперь я хочу попробовать узнать жизнь по-новому, быть счастливым, занимаясь и другими вещами, не связанными с футболом», — сказал Гвардиола.

Испанский специалист отметил, что любит свою работу, но чувствует необходимость сделать паузу. «Возможно, однажды я проснусь и скажу: "Ок, я хочу вернуться к тренировкам". Я должен почувствовать, что мне этого не хватает. Сейчас я этого не ощущаю», — добавил он.

Гвардиола возглавлял «Манчестер Сити» с лета 2016 года до конца сезона-2025/26. За это время клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов и неоднократно становился чемпионом Англии. Ранее испанец также работал главным тренером «Барселоны» и мюнхенской «Баварии».