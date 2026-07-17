В МИД заявили о доброй воле России в конфликте на Украине

Лавров: Россия проявляла добрую волю в конфликте на Украине

Россия неоднократно проявляла добрую волю в отношении урегулирования конфликта на Украине, но ни одно из соглашений не было выполнено правительством Украины. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Наша добрая воля была продемонстрирована многократно, начиная с 2014 и 2015 годов. Мы поддерживали все договоренности между руководством Украины, кто бы ни приходил к власти, и оппозицией», — отметил он.

Дипломат напомнил, что Россия активно поддерживала инициативы Европейского союза (ЕС) в 2014, 2015 годах, в том числе в 2019 году с участием украинского лидера Владимира Зеленского в Париже. Лавров отметил, что договоренности не были выполнены ни Зеленским, ни бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия приняла предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине в ходе саммита двух стран в Анкоридже.