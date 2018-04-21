Умерла актриса из фильма «Любовь и голуби»

Народная артистка РСФСР, исполнительница главной роли в фильме «Любовь и голуби» Нина Дорошина скончалась в Москве возрасте 83 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ в субботу, 21 апреля.

Днем ранее Дорошина вызывала на дом врачей и жаловалась на боль в груди. Медики зафиксировали у нее проблемы с сердцем. Точный диагноз артистки не сообщается, известно только, что врачи объяснили ее состояние преклонным возрастом.

Актриса отказалась от госпитализации.

Нина Дорошина получила известность после роли Надежды в киноленте Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Всего ее фильмография насчитывает более 20 картин. Также Дорошина более 60 лет служила в театре «Современник».